USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67

Mescitte şoke eden olay!

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde mescide giren bir kişi kendini astı.

3. Sayfa / 21 Aralık 2016 Çarşamba 17:49
Mescitte şoke eden olay!

Edinilen bilgiye göre, Devrek ilçesinde meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle bunalıma giren 49 yaşındaki Mürtaza Y., eski terminalde bulunan mescidin demirlerine kendini iple asarak intihar etti.

Öğle namazını kılmak için mescide gelen vatandaşların durumu fark etmesi üzerine emniyet ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Sağlık ekipleri, Mürtaza Y.’nin olay yerinde öldüğünü belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Mürtaza Y.’nin cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kaynak : İHA

İntiharPolisHastaneSağlık Ekipleri


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı