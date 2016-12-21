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Meksika'da havai fişek pazarında patlama

Meksika'nın başkenti Mexico City'de bir havai fişek mağazasında yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 26 kişi öldü, 70 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 21 Aralık 2016 Çarşamba 02:46
Meksika'da havai fişek pazarında patlama
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Meksika Federal Polisi, Mexico City kent merkezine 32 kilometre mesafedeki San Pablito bölgesinde bir havai fişek mağazasında patlama olduğunu açıkladı.

Polis, ilk belirlemelere göre 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 70 kişinin yaralandığını duyurdu.

Patlama nedeniyle çevredeki binaların zarar gördüğünü de aktaran yetkililer, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediyor.





MeksikaHavai Fişek


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