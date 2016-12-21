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KPSS tercih süreci başladı

Adaylar, KPSS sonuçlarına göre, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına ikinci yerleştirme için tercihlerini bugünden itibaren 30 Aralık'a kadar yapacak.

Eğitim / 21 Aralık 2016 Çarşamba 11:03
KPSS tercih süreci başladı

ÖSYM tarafından Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına ikinci yerleştirme için adayların tercihleri bugünden itibaren, 30 Aralık'a kadar alınacak.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.

Adaylar tercihlerini, bugünden itibaren 30 Aralık'a kadar internet yoluyla ÖSYM'ye gönderecek. Tercih işlemleri, 30 Aralık'ta saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar, tercihlerini, KPSS-2016/2 tercih kılavuzunda yer alan kurallara göre, T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak yapacaklar.

Kaynak : AA


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