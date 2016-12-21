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'Kesik Baş' cinayeti zanlısı "akıllı" çıktı

Sivas’ta 2002’de bıçaklandıktan sonra başı kesilip gövdesinden ayrılmış bulunan uzman çavuşun öldürülmesiyle ilgili azmettirici olarak tutuklanan maktulün eşi ile akrabası sanığın yargılanmasına devam edildi. Adli Tıp Kurumu cinayeti işlediği öne sürülen sanığa akıl sağlığı yerinde raporu verdi.

3. Sayfa / 21 Aralık 2016 Çarşamba 16:04
'Kesik Baş' cinayeti zanlısı

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki beşinci duruşmaya, uzman çavuş Adem Keleş’in öldürülmesiyle ilgili azmettirici olduğu iddia edilen eşi Meryem Şule Erdemir Keleş (39), cinayeti işlediği öne sürülen akrabası Murat Arısoy (36), avukatlar ve öldürülen uzman çavuş Keleş’in bazı yakınları katıldı.

Adli Tıp Kurumundan kendisine gelen ’ceza sorumluğu tamdır’ raporunu kabul etmediğini söyleyen Murat Arısoy, "Adli Tıp Kurumundakilerin 14 yıl önceki halimi anlayabileceklerini sanmıyorum. Deli değilim ama akıllı da değilim. Genç yaşta mantıklı düşünemiyordum. Adli Tıp Kurumunda 3-4 basit soruyla akıl sağlığımın yerinde olup olmadığının anlaşılması bana mantıklı gelmiyor. Gelen raporu kabul etmiyorum. Yeniden rapor alınmasını talep ediyorum" dedi.

Öldürülen uzman çavuş Adem Keleş’in cinayeti azmettirdiği öne sürülen eşi Meryem Şule Erdemir Keleş ise, "Murat Arısoy cinayeti kendi kararıyla işlemiştir. Ben yönlendirmedim. Hakkımda suçlamaları kabul etmiyorum ve tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti Adli Tıp Kurumundan yeniden rapor alınması talebini reddetti. Heyet sanıklarının tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 17 Ocak 2017 tarihine erteledi. Kaynak : İHA

Uzman Çavuş


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