Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesinin arkasında FETÖ'nün olduğuna dair açıklamaya yönelik Kremlin Sarayı'ndan açıklama geldi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu yöndeki açıklamasına ilişkin soruyu yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Karlov'un öldürülmesinin arkasında kimin olduğunu söylemek için çok erken olduğunu söyledi.



Peskov, “Ortak soruşturma grubunun sonuçlarını beklemeliyiz. Hemen bir sonuç çıkarmamalıyız” dedi.





Kaynak : İHA