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Karadenizli balıkçılar en az 2 yıllık av yasağı istiyor

Karadenizli balıkçılar bölgede en az 2 yıllık bir av yasağına gidilmesini aksi taktirde önümüzdeki yıllarda avlanacak balık bulmakta zorluk yaşanacağını ifade ediyor.

Ekonomi / 21 Aralık 2016 Çarşamba 09:14
Karadenizli balıkçılar en az 2 yıllık av yasağı istiyor

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, Aralık ayının bölgedeki balıkçılar için beklenildiğinden daha çetin geçtiğini söyledi.

Doğu Karadeniz'de palamut sezonunun bittiğini, hamsinin ise avının az olması nedeniyle fiyatıyla el yakmaya devam ettiğini kaydeden Arslan, Karadeniz'de hava şartlarının olumsuz geçmesinin de balıkçılığı etkilediğini kaydetti.

Arslan, “Hava şartları biraz daha ılıman olsaydı palamut avcılığı Aralık ayı boyunca da sürerdi ama suların da soğumasıyla palamut karasularımızda çekilerek sezonunu kapattı” dedi.

Özellikle hamside düşük fiyatların ancak bol avlanma yaşandığı günlerde kısa vadeli olacağını ifade eden Arslan, “Bundan sonra düşük fiyatlar ancak gündelik bolluğa göre ve kısa süreli olabilir ama genel olarak düşüş beklenmiyor. Özellikle ucuzlama Ocak ve Şubat aylarında olmaz fakat fiyatlar ortalama olarak aynı seyrinde devam eder. Hamside, 15 lira ile 7 lira arasında oynayan fiyatlar, gündelik bolluğa göre 3-4 günlüğüne 5 liralara kadar gerileyebilir. Bu sene hamsi az miktarda çıkıyor. Çıkan hamside ise kalite düşük” ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de balığın son yıllarda bitme noktasına geldiğini belirten Arslan, hamside ise tehlike çanlarının artık daha sık çalmaya başladığını söyledi.

Avlanmanın şuanda Batı Karadeniz'de yapıldığını kaydeden Arslan, “Balıkçılarımız şuan için Batı Karadeniz açıklarındalar. Çünkü balık birkaç senedir Doğu Karadeniz açıklarına geri dönüş sağlayamıyor. Bunun en başta sebebi ise tartışılabilir ama devasa teknelerin denize yaydığı elektro manyetik dalgalar. Bunlar geri dönüş yapan balığın dengesini ve göç yollarını bozuyor. Hamside ilerleyen yıllar için tehlike çanları çalıyor. Biz bunları geçtiğimiz yıllarda söyledik ama fazla işe yaramadı. Bizim kanaatimiz balık avı yasağı en az 2 yıl olmalı ki denizdeki balık kendisine gelsin ve bizim için bol, vatanda için ise ucuz bir sezon geçsin” şeklinde konuştu.

Kaynak : İHA

Su ÜrünleriBatı KaradenizDoğu KaradenizBalık Avı


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