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Kafeye silahlı saldırı

Malatya’da bir kafede kar maskeli 2 kişi tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 21 Aralık 2016 Çarşamba 01:09
Kafeye silahlı saldırı
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Olay akşam saatlerinde Abdullah Gül Parkı'nda bulunan bir kafeteryada yaşandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre kafeye giren kar maskeli iki kişi Ümit Tutal ve arkadaşlarının bulunduğu masaya pompalı tüfekle ateş açtı. Zanlılar olay yerinden kaçarken ağır yaralanan Ümit Tutal, Ali İhsan Delikaya ve Tayfur Kartal ambulanslarla Malatya Devlet Hastanesine kaldırıldı. 32 yaşındaki Umit Tutal burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

O KAFENİN İŞLETMECİSİ DE 1 YIL ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Bu arada, cinayetin işlendiği Abdullah Gül Parkı'ndaki kafenin işletmecisi 31 yaşındaki Zafer Gönültaş 6 Aralık 2015 tarihinde Koyunoğlu Mahallesinde Lütfi Arpacı adlı şahsın tabanca ile ateş açması sonucunda öldürülmüştü. Polis ekipleri, kar maskeli saldırganların kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kaçan zanlıların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatılırken hayatını kaybeden Tutal'ın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.


Kaynak : İHA

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