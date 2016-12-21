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İstanbul'da yük gemisi karaya oturdu

İstanbul Boğazı'ndan geçerken Yeniköy yakınlarında karaya oturan Panama bayraklı yük gemisini kurtarma çalışması sürüyor.

3. Sayfa / 21 Aralık 2016 Çarşamba 09:55
İstanbul'da yük gemisi karaya oturdu

İstanbul Boğazı'ndan geçen Panama bayraklı yük gemisi, Yeniköy yakınlarında karaya oturdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İstanbul Boğazı'nda kuzey-güney geçişi yapan Panama bayraklı 'Star Harmony' adlı yük gemisi, Yeniköy yakınlarında karaya oturdu.

Mısır yüklü olan gemiyi kurtarmak için İstanbul Gemi Trafik Hizmetlerine bağlı 3 römorkör ve 6 hızlı tahliye botu bölgeye sevk edildi.

Olayda, herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı, çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Kaynak : AA

İstanbul BoğazıYeniköyPanama


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