İstanbul'da yük gemisi karaya oturdu

İstanbul Boğazı'ndan geçen Panama bayraklı yük gemisi, Yeniköy yakınlarında karaya oturdu.



Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İstanbul Boğazı'nda kuzey-güney geçişi yapan Panama bayraklı 'Star Harmony' adlı yük gemisi, Yeniköy yakınlarında karaya oturdu.



Mısır yüklü olan gemiyi kurtarmak için İstanbul Gemi Trafik Hizmetlerine bağlı 3 römorkör ve 6 hızlı tahliye botu bölgeye sevk edildi.



Olayda, herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı, çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Kaynak : AA