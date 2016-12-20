İlker Başbuğ: Klasik bir suikast değil

Genelkurmay Eski Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Habertük ekranlarında canlı yayın konuğu oldu. Başbuğ'un gündeminde Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un hayatını kaybettiği silahlı saldırı vardı.



'KLASİK BİR SUİKAST DEĞİL'

Yaşanan olay için 'Klasik bir suikast olayı değil' diyen Başbuğ, 'Suikast yapacak kişi olayda yakalanma ya da hayatını kaybetme riski almaz. Bu eylemi yapan kişi ölümü göze almış. Bunu canlı bomba eylemine paralel olarak değerlendirebilirsiniz.' dedi.



'ORGANİZE BİR OLAY'

Saldırıyı bireysel olarak görmediğini belirten Başbuğ, 'Bunu bir kişinin kendi kendine düşünüp herhangi bir nedenle planlayıp icra ettiği bir hareket olarak düşünmüyorum. Bu organize bir yapılanma. Birileri tarafından planlanmış ve talimat verilmiş olarak düşünüyorum' şeklinde konuştu.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel