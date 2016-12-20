USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67

İlker Başbuğ: Klasik bir suikast değil

Genelkurmay Eski Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Büyükelçi Andrey Karlov'un hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili olarak "Bu klasik bir suikast olayı değil" dedi.

Televizyon / 20 Aralık 2016 Salı 21:35
İlker Başbuğ: Klasik bir suikast değil
Video için tıklayın

Genelkurmay Eski Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Habertük ekranlarında canlı yayın konuğu oldu. Başbuğ'un gündeminde Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un hayatını kaybettiği silahlı saldırı vardı.

'KLASİK BİR SUİKAST DEĞİL'
Yaşanan olay için 'Klasik bir suikast olayı değil' diyen Başbuğ, 'Suikast yapacak kişi olayda yakalanma ya da hayatını kaybetme riski almaz. Bu eylemi yapan kişi ölümü göze almış. Bunu canlı bomba eylemine paralel olarak değerlendirebilirsiniz.' dedi.  

'ORGANİZE BİR OLAY'
Saldırıyı bireysel olarak görmediğini belirten Başbuğ, 'Bunu bir kişinin kendi kendine düşünüp herhangi bir nedenle planlayıp icra ettiği bir hareket olarak düşünmüyorum. Bu organize bir yapılanma. Birileri tarafından planlanmış ve talimat verilmiş olarak düşünüyorum' şeklinde konuştu. 

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Melih Gökçek: Bundan sonra bu suikastler devam edecek Melih Gökçek: Bundan sonra bu suikastler devam edecek Rus Büyükelçisi'ne suikastin ayrıntıları Rus Büyükelçisi'ne suikastin ayrıntıları Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'un vurluğu yerden ilk görüntüler Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'un vurluğu yerden ilk görüntüler Rusya Büyükelçisi Ankara’da silahlı suikasta uğradı Rusya Büyükelçisi Ankara’da silahlı suikasta uğradı Saldırganın taktığı rozet dikkat çekti! Saldırganın taktığı rozet dikkat çekti! El Nusra'dan Karlov açıklaması El Nusra'dan Karlov açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikastçı FETÖ'ye mensup Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikastçı FETÖ'ye mensup Fethullah Gülen: Bizim yaptığımızı söylemeleri gülünç Fethullah Gülen: Bizim yaptığımızı söylemeleri gülünç Saldırganın verdiği adreste... Saldırganın verdiği adreste... Suikast sonrası Lavrov ve Çavuşoğlu'dan ortak açıklama Suikast sonrası Lavrov ve Çavuşoğlu'dan ortak açıklama Zaharova: Karlov, Suriyeli muhaliflerle temas halindeydi Zaharova: Karlov, Suriyeli muhaliflerle temas halindeydi Talimat Gülen'den Talimat Gülen'den Rusya Başbakanı Medvedev'den açıklama Rusya Başbakanı Medvedev'den açıklama Saldırgan 15 Temmuz'da bakın ne yapmış Saldırgan 15 Temmuz'da bakın ne yapmış

Rus BüyükelçiAndrey Karlovİlker BaşbuğGenelkurmay Başkanı


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı