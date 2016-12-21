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İbadi'den saldırı açıklaması

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Musul operasyonuyla ilgili son bilgileri aktarırken, IŞİD'in bazı ülkelerde terör eylemleri yapacağını söyledi.

Dünya / 21 Aralık 2016 Çarşamba 00:20
İbadi'den saldırı açıklaması

Musul operasyonuyla ilgili son durum konusunda açıklamalarda bulunan Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, operasyonların durmadığını, sürdüğünü ifade etti.

'BAZI ÜLKELERDE TERÖR EYLEMLERİ YAPACAKLAR'

İbadi ayrıca, IŞİD'in bazı ülkelerde terör eylemleri yapacağını, bu konuda uyarıda bulunmak istediğini söyledi.

Son olarak pazartesi gecesi Berlin'de noel pazarına terör eylemi düzenlenmiş, 12 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda da kişi yaralanmıştı.

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