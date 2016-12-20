HDP'li vekilin sözlerine Bozdağ'dan cevap

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'a düzenlenen suikast hakkında konuşan Adalet Bakanı Bozdağ, iftiralara tepki gösterdi.



'BÜYÜK BİR İFTİRA'



Bakan Bozdağ, 'Türk polisinin bu suikastı gerçekleştirmiş gibi göstermek büyük bir iftira ve saygısızlık. Polis kıyafeti giyiyor olması saldırının niteliğini, kirli bağlantıları asla örtmez' dedi.



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a suikasta ilişkin açıklama yaptı. Suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'a ilişkin Bozdağ, 'Polis kıyafeti giyiyor olması saldırının niteliğini, kirli bağlantıları asla örtmez.' şeklinde konuştu.



'İKİLİ İLİŞKİLERE ATILMIŞ KURŞUN'



Adli ve idari tahkikat devam etmektedir ve saldırganın bütün bağlantıları ortaya çıkacaktır bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bunlar Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilere atılmış bir kurşundur, böylesi provokasyonlarla iki güçlü ülkeye rota tayin etmek mümkün değildir.

Kaynak : İHA