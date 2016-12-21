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El Nusra'dan Karlov açıklaması

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'a önceki gün düzenlenen suikastı, El Nusra'nın üstlendiği iddia edilmişti. Ancak bir açıklama yapan El Nusra bu iddiayı yalanladı.

Dünya / 21 Aralık 2016 Çarşamba 21:26
El Nusra'dan Karlov açıklaması

Mısır gazetesi El Yum El Seba ise Karlov'a düzenlenen suikastı, Fetih el Şam öncülüğünde İdlib'de kurulan Fetih Ordusu'nun (eski adıyla El Nusra) üstlendiğini yazmıştı.

Haberde, Fetih Ordusu'nun suikastı üstlendiğini açıkladığı sözde bildirinin görüntüsüne de yer verilmişti.

SAHTE BİLDİRİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Ancak El Nusra'ya ait olduğu iddia edilen bildirinin sahte ve montaj bir bildiri olduğu kısa bir sürede anlaşılmıştı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan El Nusra sözcüsü de bildirinin kendilerine ait olmadığını açıkladı. İran ve Mısır'ın bu yalanı dünyaya yayma çabası da boşa gitti.

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