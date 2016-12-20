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Dolar/TL güne düşüşle başladı

Güne düşüşle başlayan dolar/TL, 3,52 seviyelerinde dengelendi.

Ekonomi / 20 Aralık 2016 Salı 10:46
Dolar/TL güne düşüşle başladı

Dün güne 3,50 seviyelerinden başlayan dolar/TL, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın açıklamalarından önce yatay bir seyir izlese de akşam saatlerinde yükselişe geçerek günü yüzde 0,64 artışla 3,5292'den tamamladı.

Dolar/TL, Yellen'ın konuşmasında para politikasına ilişkin yeni bir söylemde bulunmamasının ardından bugüne düşüşle başlayarak 3,5138'e kadar geriledi. Saat 10.40 itibarıyla dolar/TL yüzde 0,2 azalışla 3,5200'dan işlem görürken, avro/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 3,6595 seviyesinden ve sterlin/TL ise yüzde 0,4 düşüşle 4,3585'ten alıcı buluyor.

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararının dolar/TL'nin yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, dün akşam Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesi sonrasında piyasalarda oluşabilecek negatif etkinin taraflardan gelen sağduyulu açıklamalarla sınırlandığını kaydetti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,4680 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, olası yükselişlerde ise 3,5340 seviyesinin direnç konumuna geldiğini dile getirdi.

Saat 14.00'te açıklanacak PPK faiz kararına ilişkin AA Finans anketine katılan 22 ekonomistin 14'ü yüzde 8 olan politika faizinde 25 ila 50 baz puan artış olacağını öngörürken, yüzde 8,50 olan faiz koridorunun üst bandında 25 ila 50 baz puan artış olacağını tahmin eden ekonomist sayısı ise 15 oldu.

Kaynak : AA

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