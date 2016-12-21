Demirtaş 7 yılla yargılanacak

Bugün mahkemeye ifade vermesi beklenen Demirtaş ile yine hakkında dava açılan HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken duruşması, SEGBİS sistemiyle ilgili yazışmalarda sorun çıktığı için ileri bir tarihe ertelendi.



5 Kasım 2016 tarihinde terör soruşturmasında tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hakkında Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da başka bir dava açıldı. 28 Eylül 2013 tarihinde Elazığ'ın Palu ilçesinde BDP ilçe teşkilatının açılışında yaptığı konuşma nedeniyle HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, savcılık tarafından TCK 215. maddesi gereğince 'Suçu ve Suçluyu Övme' suçlarından 2 yıla kadar, 3713 Terörle Mücadele Kanunun 7. Maddesi'nde yer alan terör örgütü propagandası yapmak suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıldan 5'yıla kadar hapsi istendi.



Savcının iddianamesi Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, Demirtaş hakkında dava açıldı. Normal şartlarda bugün görülmesi planlanan dava, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) bağlantısı yapılması için mahkeme tarafından yazılan yazışmalarda sorun çıktığı için 29 Mart 2017 tarihinde ertelenmek zorunda kaldı.



HDP'Lİ BALUKEN'İN DAVASI DA ERTELENDİ



Öte yandan, HDP Diyarbakır Milletvekili ve Grup Başkanvekili İdris Baluken'in hakkında Elazığ'da açılan dava da başlamadan ertelendi.



Başka bir suçtan tutuklanan ve halen cezaevinde bulunan, HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken hakkında; 4 yıl önce BDP'nin Elazığ il kongresinde yaptığı konuşma nedeniyle Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede 3713 Terörle Mücadele Kanunun 7. Maddesi'nde yer alan terör örgütü propagandası yapmak suçunu işlediği TCK 215. maddesi gereğince 'Suçu ve Suçluyu Övme' TCK 216. maddesi gereğince 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçlarından cezalandırılması talep edilerek Elazığ Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiş ve mahkemece kabul edilmişti.



Davanın kabul edilmesiyle Baluken'in tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim sistemi (SEGBİS) aracılığıyla hakim karşısına bugün çıkması bekleniyordu. Ancak SEGBİS'le bağlantı kurulması için yapılan yazışmalarda sorun çıkması nedeniyle duruşma başlamadan 29 Mart 2017 tarihinde ertelendi.



Diyarbakır Milletvekili Baluken, 2012 yılında Elazığ'da yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan hakkında övücü sözler söylemiş ve polis ile askerin terör örgütüne yönelik yaptığı operasyonları protesto etmişti.



Bir sonraki duruşmada Demirtaş ve Baluken'in yargılanmasına başlanmak için tutuklu bulundukları cezaevlerine SEGBİS'le bağlantı kurulumunun gerçekleştirilmesine yönelik talimat yazısı yazıldığı öğrenildi.

Kaynak : İHA