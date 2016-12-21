DEAŞ Türk askerine saldırdı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve 120'nci gününe giren 'Fırat Kalkanı Harekatı' ile desteklenen Özgür Suriye Ordusu mensuplarının ilerlemeye çalıştığı El Bab yakınlarındaki Türk askerlerinin konuşlu olduğu sahra hastanesinin kurulu olduğu bölgeye terör örgütü DEAŞ teröristlerince saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada çok sayıda DEAŞ teröristi etkisiz hale getirilirken, 3 askerimiz şehit oldu. DEAŞ saldırısının püskürtülmesinin ardından yaralıların sınır hattına taşınması için çalışma başlatıldı.



TSK, saldırıya ilişkin şu açıklamayı yaptı:



Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab ve civarında sürmekte olan çatışmalar esnasında, Özgür Suriye Ordusu birliklerine destek veren TSK unsurlarımızdan 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş; biri ağır olmak üzere 11 kahraman silah arkadaşımız maalesef yaralanmıştır. Yaralılar süratle hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Ağır yaralı arkadaşımızın hayati tehlikesi yüksektir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK personeline ve yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.



Kar yağışı nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenilirken, yaralı askerlerin getirileceği Kilis ve Gaziantep'teki hastanelerde teyakkuz durumuna geçildi. Hain saldırıda şehit düşen askerlerin de bölgeye sevk edilen ambulans ve helikopterler ile Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na taşınması için çalışma başlatıldığı bildirildi.



Fırat Kalkanı Harekatı'nda Türk askerinin ilerlediği, El-Bab, Halep'in kuzeydoğusunda yer alıyor.