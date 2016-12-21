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DBP'li 3 belediye başkanı tutuklandı

Bitlis'teterör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan Mutki, Hizan ve merkeze bağlı Yolalan Belde Belediye Başkanları sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Güncel / 21 Aralık 2016 Çarşamba 15:41
DBP'li 3 belediye başkanı tutuklandı

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan Mutki, Hizan ve merkeze bağlı Yolalan Belde Belediye Başkanları sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Bitlis Valiliği, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 14 Aralık 2016'da Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Mutki, Hizan ilçeleri ile merkeze bağlı Yolalan Beldesi ve Diyarbakır'da belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda DBP'li Mutki İlçesi Belediye Başkanı Özcan Birlik, Hizan Belediye Başkanı İkram Uğur ve Yolalan Belde Belediye Başkanı Felemez Aydın gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeyle sevk edilen Mutki İlçesi Belediye Başkanı Birlik, Hizan Belediye Başkanı Uğur ve Yolalan Belde Belediye Başkanı Aydın, 'terör örgütü üyesi olmak', 'terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak', 'terör örgütüne yardım ve yataklık etmek' suçlarından tutuklandı.

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