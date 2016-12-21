DAEŞ'in bombalı aracı vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ tarafından kullanılan bombalı aracın Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları tarafından vurulma anını paylaştı.



İnsansız hava araçları tarafından kaydedilen görüntülere göre; DEAŞ tarafından kullanılan bomba yüklü araç, Türk jetlerine hedef olmamak için arazi üzerinde zikzaklar çizerek yoluna devam etti.



Daha sonra saklanmak için bir garaja sığınan araç, savaş uçakları tarafından bina ile birlikte imha edildi.



Kaynak : İHA