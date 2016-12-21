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DAEŞ'in bombalı aracı vuruldu

Suriye’de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları, DEAŞ tarafından kullanılan bombalı aracı imha etti.

Dünya / 21 Aralık 2016 Çarşamba 23:02
DAEŞ'in bombalı aracı vuruldu
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ tarafından kullanılan bombalı aracın Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları tarafından vurulma anını paylaştı.

İnsansız hava araçları tarafından kaydedilen görüntülere göre; DEAŞ tarafından kullanılan bomba yüklü araç, Türk jetlerine hedef olmamak için arazi üzerinde zikzaklar çizerek yoluna devam etti.

Daha sonra saklanmak için bir garaja sığınan araç, savaş uçakları tarafından bina ile birlikte imha edildi.

Kaynak : İHA

Türk Silahlı KuvvetleriFırat KalkanıDaeş


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