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CHP'de 3 bin 631 kişi üyelikten çıkarıldı

CHP'nin, 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde üyesi bulunduğu halde hiç oy alamadığı sandıklarla ilgili yaptığı çalışma kapsamında 3 bin 631 kişinin üyeliğine son verildi.

Siyaset / 21 Aralık 2016 Çarşamba 16:13
CHP'de 3 bin 631 kişi üyelikten çıkarıldı

CHP'nin, 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde üyesi bulunduğu halde hiç oy alamadığı sandıklarla ilgili çalışması sona erdi. Çalışma kapsamında, 3 bin 631 kişinin üyeliği sonlandırıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, listelerde bulunmalarına rağmen, seçmen oldukları sandıklarda CHP'ye oy vermedikleri tespit edilen 3 bin 896 üyenin durumu da ele alındı.

Çalışma kapsamında, 3 bin 631 üyenin partiyle ilişiği kesildi. Genel merkeze, seçimde oy verememe gerekçelerini ileten 265 kişi hakkında ise herhangi bir işlem yapılmadı.

CHP'ye oy vermeyen üyelerin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğunlukta olması dikkat çekiyor. Bu iller arasında Adıyaman, Diyarbakır, Ağrı, Kars, Mardin, Sivas, Siirt, Şırnak, Gümüşhane, Van ve Hakkari de bulunuyor.

Toplantıda, ayrıca Türkiye'nin dış politikası, anayasa değişikliği, artan terör olayları, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesi ve ekonomide yaşanan gelişmeler de ele alındı. Kaynak : AA

Andrey KarlovKemal KılıçdaroğluAnayasa DeğişikliğiSilahlı SaldırıGüneydoğu Anadolu


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