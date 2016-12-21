Bu serginin geliri hasta çocukların eğitimine gidecek

Osmangazi Üniversitesi Sanat Galerisi'nde açılan sergide, geçmiş ve geleceğin karşılaştırıldığı birçok fotoğraf bulunuyor. Her bir fotoğrafın üzerinde en az 10 yıllık bir emeğin oluştuğu çalışmalarında sanatçı Fatih Uysal, bir objeyi ya da insanı aynı açı ile çekerek, zamanın etkilerini gözler önüne seriyor. Bir çiçeğin solma evresi, demiryolu raylarının zaman içinde işlevini yitirmesi ve bir tahta duvarın uzun yıllar sonra çürüyüp dökülmeye başlaması gibi farklı temalarda fotoğraflar çeken Uysal, yaşamı adeta kronolojik sırayla sanatseverle buluşturuyor. Ayrıca ESOGÜ Tıp Fakültesi personeli ve fotoğraf sanatçısı olan Fatih Uysal, açtığı sergide, satışa çıkardığı fotoğraflardan elde edilecek gelir ile bulunduğu hastanede okul eğitimlerini almak zorunda olan hasta çocukların eğitim masrafları için kullanacak.



“10 yıl kadar süreçte binlerce kare fotoğraf bir birikti”



Konuyla ilgili açıklamada bulunan Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Personeli Fatih Uysal, uzun yıllar süren sergi düşüncesinin Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi'nde okuduğu yıllarda başladığını belirtti.







Uysal, “Bu fikir esasında benim İletişim Bilimleri Fakültesinde öğrenci olduğum dönemde 2007-2008 yılında aldığım fotoğrafçılık dersiyle birlikte başladı.



Hocam Erdem Çetintaş ile beraber sergi yapmaya karar verdik. O dönem çektiğim fotoğraflar, hocam tarafından çok beğenildi ve bana bu sergiyi yapmam yönünde devamlı telkinlerde bulunmuştu. Yani 10 yıl kadar süreçte binlerce kare fotoğraf bir birikti. Bu fotoğrafların içinden seçip böyle bir sergi oluşturduk. Neden zaman derseniz, en kolay tükettiğimiz ama kıymetini de en az bildiğimiz şey diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



“İnsanların yapacakları bağışlarla, sınıftaki hasta çocuklara gidecek”



Ayrıca Uysal, serginin bir başka öneminden de bahsederek, “Bizim hastanemizde, hasta çocuklarının eğitim gördüğü bir sınıf var. İnsanların yapacakları bağışlarla, sergiden elde edilecek gelir neticesinde bu sınıftaki hasta çocuklara gidecek. Sergide satışa çıkarılan fotoğrafların fiyatlarını minimum 100 lira olarak belirledik. 100 liranın üzerinde bağışta bulunmak isteyen olursa iban numaramız var oraya yatırabilirler” şeklinde konuştu.



Kaynak : İHA