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Berlin'de terör kurbanları anıldı

Almanya’nın başkenti Berlin’de Noel pazarında yaşanan saldırı sonucu hayatlarını kaybedenler için dini tören düzenlendi.

Dünya / 21 Aralık 2016 Çarşamba 10:21
Berlin'de terör kurbanları anıldı

Noel pazarının yanındaki Kaiser-Wilhelm Anıt Kilisesi'nde düzenlenen törene Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Başbakan Angela Merkel, Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert, Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizire, Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller ve diğer bakanlar ile üst düzey siyasetçiler, dini temsilciler, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Berlin Eyaleti Başkanı Fatih Eroğlu, Berlin DİTİB Şehitlik Camii din görevlisi Hasan Çağlayan, Şehitlik Camii Derneği Başkanı Süleyman Küçük katıldı.

Olay mahalline çiçek bırakıp dua eden DİTİB heyeti, ardından kilisedeki dini törene katıldı.

Kilisede düzenlenen törenin ardından Berlin DİTİB Şehitlik Camii'nde akşam namazı sonrası Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Berlin Eyaleti Başkanı Fatih Eroğlu, Berlin DİTİB Şehitlik Camii din görevlisi Hasan Çağlayan ve Şehitlik Camii Derneği Başkanı Süleyman Küçük tarafından basın açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada, “Bugün olay mahallini ziyaret ettik, ardından Kaiser-Wilhelm Anıt Kilisesi'nde dini törene katıldık. Program öncesi Berlin'de yaşanan saldırı Müslüman olarak, DİTİB olarak bizleri derinden üzdüğünü ve DİTİB olarak her zaman yanlarına olduğumuzu Başbakan Angela Merkel'e ifade ettik. Kendileri de DİTİB heyetini törende görmekten mutlu olduğunu belirterek teşekkür ettiler. Hangi milletten ve hangi dinden olursa olsun bütün insanlar Allah'ın yarattığı ve bütün insanlar Allah katında değerlidir. Bu sebeple bütün insanları Yaradan'dan ötürü çok seviyoruz. Dolayısıyla bu tür olaylar olduğunda üzülüyoruz, acı duyuyoruz, içimiz sızlıyor. Biz de bu acıyı paylaşmak, bir olduğumuzu ve beraber olduğumuzu ifade etmek için gittik. Biz bu ülkenin bir parçasıyız, bu sebeple bu saldırı hepimize yapılmış bir saldırıdır. İnşallah bu tür olaylar tekrarlanmaz. Bunun için dua ediyoruz” denildi. Kaynak : İHA

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