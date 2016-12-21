Arap Birliği ve AB Dışişleri Bakanları'ndan kınama

Arap Birliği ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Halep'te kötüleşen durumdan derin endişe duyduklarını belirterek, Suriye rejimi ile müttefiklerinin kentte düzenlediği saldırıları kınadı.



Mısır'ın başkenti Kahire'de Arap Birliği ve AB üyesi ülkelerin bakanlarının katıldığı toplantıda yayımlanan bildiride, bakanların Halep'te kötüleşen durumdan endişe duydukları ifade edildi.



Bildiride, Suriye rejimi ile müttefiklerinin sivillere yönelik kasten ve rastgele saldırılarının yanı sıra tarafların kimyasal silah kullanımı kınandı.



Suriye krizi nedeniyle başta komşu ülkeler olmak üzere bölge ülkelerinin üstlendiği bedelin ağır olduğu, katılımcı ülkelerin kapsamlı siyasi geçiş sürecine ulaşıldığında Suriye'nin imarına destek sağlamayı taahhüt ettiği kaydedildi.



- 'Adil, kalıcı ve kapsamlı barış sağlanmalı'



Ortadoğu barış sürecine ilişkin, 'Birleşmiş Milletlerin ilgili kararları ve iki devletli çözüm vizyonu çerçevesinde adil, kalıcı ve kapsamlı barışın sağlanması gerektiği' ifade edildi.



İsrail'in Doğu Kudüs'te yasa dışı yerleşim birimleri inşa etmek gibi tek taraflı uygulamaları ve politikalarının kınandığı bildiride, uluslararası kanunlara, 1949'da imzalanan Cenevre Sözleşmesi'ne saygı duyulması ve Gazze ablukasının kaldırılması gerektiği vurgulandı.



Yemen'de Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi liderliğindeki meşru yönetimin desteklendiği kaydedilen bildiride, Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlısı güçlerinin tek taraflı uygulamaları eleştirildi.



Libya'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duydukları ve dış müdahaleye karşı oldukları aktarılan bildiride, Libya Ulusal Mutabakat Hükümetini (UMH) destekledikleri kaydedildi. Ayrıca BM Libya Özel Temsilcisi Martin Kobler'e destekleri ile Salahaddin el-Cibali'nin Arap Birliği Libya Özel Temsilcisi olarak atanmasından duydukları memnuniyet dile getirildi.



Ayrıca Irak'ta DEAŞ'ın işlediği suçların şiddetle kınandığı bildiride, Irak güçleri ve uluslararası koalisyonun bu terör örgütüyle mücadeledeki başarılarının takdir edildiği belirtildi.



- İran'a 'içişlerine karışmama' çağrısı



İran konusuna da değinilen bildiride, iyi komşuluk, güç kullanımından sakınma ve içişlerine müdahale etmemeye dayanan ilişkiler kurmanın önemine işaret edilerek, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran arasında süren adalar anlaşmazlığının uluslararası kanunlar çerçevesinde çözülmesi istendi.



Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in başlattığı kapsamlı ulusal diyalog girişiminden memnuniyet duydukları ifade edilen bildiride, yaklaşık 2 milyon mülteciyi ağırlayan Lübnan'la dayanışma içerisinde oldukları aktarıldı.



Arap Birliği ile AB arasında siyasi ve güvenlik alanlarında görüş alışverişi sürecini kolaylaştırmaya katlı sağlayacak stratejik diyalog başlatılmasının önemine de vurgu yapıldı.



Terörün her türlüsünü kınadıklarını kaydeden bakanlar, ortak tehditleri gidermek amacıyla gereken araçları belirlemek için iş birliği yapma kararı aldı.



Yasa dışı göç sorununa ilişkin, kaynak ülkeler, geçişlerin yapıldığı ve göçün hedeflendiği ülkeler arasında ortak ve etkin bir politika sağlamak için sorunu kökten ele almanın önemi de vurgulandı.



Arap Birliği ve AB dışişleri bakanları, periyodik olarak Arap-Avrupa zirvesi yapılması konusunda anlaştı.



Arap Birliğinin merkezinde, Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın da aralarında bulunduğu Avrupa ve Arap ülkelerinden 49 yetkili katıldı.



Kaynak : AA