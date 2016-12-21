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Alman polisi şimdi de bir Tunuslu'nun peşinde

Berlin’deki Noel pazarına tırla girilmesi olayının yeni zanlısı, 23 yaşındaki bir Tunuslu.

Dünya / 21 Aralık 2016 Çarşamba 15:26
Alman polisi şimdi de bir Tunuslu'nun peşinde

Almanya’nın başkenti Berlin’in Kurfürstendamm bölgesi Breitscheid Meydanı’nda kurulan Noel pazarına önceki gün tırın dalması sonucu gerçekleşen olayın ardından faillerin yakalanabilmesi için ülke genelinde araştırmalar devam ediyor. Alman medyası; Berlin polisinin 23 yaşında Tunuslu Anis A.’nın peşinde olduğunu duyurdu. Saldırıda kullanılan kamyonun içinde Tunuslu zanlıya ait olduğu bildirilen kimlik bilgilerinin bulunduğu bildirildi.

Alman Yabancılar Dairesi’nin kayıtlarına göre zanlı Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Kleve kentinde ikamet ediyor.
Kaynak : İHA

NoelRen VestfalyaBerlin


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