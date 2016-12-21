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'ABD'nin dışarda tutulduğunu biliyoruz'

Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanları'nın Suriye'de çözüm için Moskova'da gerçekleştirdiği üçlü görüşmeye ABD'den açıklama geldi

Dünya / 21 Aralık 2016 Çarşamba 06:21
'ABD'nin dışarda tutulduğunu biliyoruz'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, 'ABD'nin görüşmeye davet edilmeyerek dışarıda tutulduğunu biliyoruz. Ancak ABD, Suriye'de kenara atılmadı, hala Suriye'deki sürecin bir parçası' dedi.

Basın toplantısında konuşan Kirby, Moskova'daki toplantıdan bir yol haritası çıkıp çıkmadığını anlamak için çok erken olduğunu söyledi.

'ABD ORTADOĞU'DA HALA ETKİN'

ABD'nin Ortadoğu'da hala etkin bir ülke olduğunu belirten Kirby, “ABD, Suriye'nin geleceğine dair çözüm arayışlarına devam edecek” dedi. John Kirby, özellikle Türkiye'nin ABD'nin Suriye'deki rolüne ihtiyaç duyabileceğini ifade etti

Amerika Birleşik DevletleriOrtadoğuMoskovaDışişleri Bakanlığı SözcüsüTürkiye


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