ABD'li elçi: Üzülüyoruz

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Bağdat Büyükelçisi Douglas Silliman, ülkesinin PKK'yı terör örgütü saydığını ve örgütün Irak'taki mevcudiyetinden üzüntü duyduklarını belirtti.



'PKK'YI IRAK'TAN ÇIKARTACAĞIZ'



Irak hükümeti ile yapılan görüşmelere de değinen Silliman, görüşmelerin, örgütün Irak'tan çıkartılarak Irak ve Türkiye için tehdit oluşturmasının engellenmesini hedeflediğini kaydetti.



Silliman, ABD'nin eğitim, teçhizat ve istihbarat konusunda Irak güçlerine desteğine devam ettiğini aktardı.