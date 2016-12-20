Zaharova: Karlov, Suriyeli muhaliflerle temas halindeydi

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, dün akşam saatlerinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Üç kişinin de yaralandığı olayı gerçekleştiren saldırgan, özel kuvvet ekipleri tarafından öldürüldü. Suikastin arkasında FETÖ'nün parmağı olduğuna dair güçlü emeraler var. Nitekim FETÖ elebaşı Gülen'e bir dönem en yakın isimlerden biri olan Latif Erdoğan suikastçi polis memuru için 'yüzde bir milyon FETÖ'cü' dedi. Polis memuru olduğu ortaya çıkan suikastçi Altuntaş'ın mezun olduğu dönemde Polis okullarının büyük ölçüde FETÖ'nün kontrolünde olduğunun altını çizen Latif Erdoğan 'FETÖ artık intihar saldırılarına başladı. Bu çok tehlikeli bir süreç. Çok dikkatli olunması gerekir' dedi. Hain bir suikast sonucu hayatını kaybeden Büyükelçi Karlov ile ilgili önemli bilgiler de gelmeye devam ediyor. Bu bilgilerden en dikkat çekeni ise Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'dan geldi. Sputnik'in haberine göre, Zaharova, Ankara'daki bir sergi açılışında uğradığı suikast sonucu ölen Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un, Suriye'deki barış sürecine destek olmak için muhaliflerle iletişim kurmak üzerinde çalıştığını söyledi.



Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Zaharova, 'O (Karlov), Suriyeli muhaliflerle temas içerisinde olan bir insandı, onlarla diyalog kurmak için çalışıyordu. Bu gerçek, trajediye tamamen yeni bir açı kazandırıyor' dedi.



'KARLOV, KENDİNİ BARIŞA ADAMIŞTI'



Zaharova, 'Karlov, teröristlerin nasıl bu hâle geldiğini, bölgede fikirlerini nasıl yaydıklarını ve siyasal süreci başlatmanın ne kadar zor olduğunu bilen biri olarak kendini barışa adamıştı' diye de ekledi.



SURİYE MESELESİNİN ÇÖZÜMÜNE YOĞUNLAŞMIŞTI



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un Suriye meselesinin çözümü ve bölgenin istikrarı için büyük çaba harcadığını söyledi. Zaharova, Rus devlet televizyonu Rossiya 24'e yaptığı açıklamada, Karlov'un Rusya-Türkiye ilişkilerine kişisel olarak büyük katkısı olan birisi olduğunu belirtti. İki ülke arasında yaşanan uçak krizinde Karlov'un kalben çok endişelendiğini hatırlatan Zaharova, Karlov'un işini çok iyi yapan bir büyükelçi olduğunu vurguladı.



'KARLOV'UN ÖLÜMÜ DÜNYA İÇİN BÜYÜK KAYIP'



Zaharova, 'Karlov'un ölümü bizim için bir kayıptır. Dünya için de büyük bir kayıptır. Çünkü o son yıllarda Suriye meselesinin çözümüne ve bölgenin istikrara kavuşmasına bütün gücüyle yoğunlaşmıştı.' ifadelerini kullandı. Kaynak : Sabah