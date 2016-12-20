Talimat Gülen'den

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara'da katıldığı bir fotoğraf sergisinde FETÖ üyesi olduğu belirtilen Mevlüt Mert Yalçıntaş tarafından silahlı saldırısına uğradı.



GÜLEN: İŞLERİNİ BİTİR



FETÖ lideri Fetullah Gülen'in son açıklamasında örgüt üyelerine mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Gülen'in son açıklamasında örgüt mensuplarına 'düşmanlara karşı alınacak önlemleri' konusunda talimatlar verdiği öğrenildi. FETÖ elebaşı Gülen'in konuşmasını 'Onların da oyunlarını boz ve işlerini bitir' sözleriyle noktalaması ise dikkatleri çekti.



SÖZ KONUSU AÇIKLAMADAKİ İLGİLİ BÖLÜM ŞÖYLE:



'Son olarak... Şayet düşmanlık yapanlar arasında ıslahını murat buyurmadığın ve kendileri hesabına ıslah istemeyen kimseler varsa, onların da oyunlarını boz ve işlerini bitir.' Kaynak : Sabah