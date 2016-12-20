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Sığınmacı teknesi battı: 5 ölü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Maden Adası açıklarında sığınmacıları taşıyan fiber teknenin batması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi kurtarıldı.

3. Sayfa / 20 Aralık 2016 Salı 09:45
Sığınmacı teknesi battı: 5 ölü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Maden Adası açıklarında sığınmacıları taşıyan fiber teknenin batması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Maden Adası açıklarında sığınmacıları taşıyan fiber teknenin batmasıyla ilgili Sahil Güvenliği Komutanlığı unsurlarının olay yerine gittiğini belirtti.



Kurtarılan sığınmacıların ifadelerine göre teknede 13 kişi bulunduğunu kaydeden Nazlı, 'Teknenin batması sonucu 4 çocuk ve bir kadın sığınmacı yaşamını yitirdi, 7 kişi kurtarıldı. Bir kişi aranıyor.' dedi. Kaynak : AA

Namık Kemal NazlıSığınmacı


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