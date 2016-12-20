Saldırgan 15 Temmuz'da bakın ne yapmış

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara'da katıldığı bir fotoğraf sergisinde bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Karlov, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya' adlı konulu fotoğraf sergisinde, açılış konuşmasını yaptığı sırada, silahlı saldırıya uğradı.



Saldırgan, Karlov'u yaraladıktan sonra havaya ateş açtı. Bu sırada salonda bulunan davetliler panik içerisinde kaçışmaya başlayarak salondan çıkmaya çalıştı. Karlov, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Saldırgana ilişkin incelemeler başlatılırken, FETÖ bağlantılarının bulunduğu iddia edildi. Bu kapsamda araştırma çalışmalarının başlatıldığı ve saldırganın FETÖ'yle bağlantısına dair güçlü bulguların bulunduğu öğrenildi.



1994 AYDIN SÖKE DOĞUMLU



Suikasti gerçekleştiren Mevlüt Mert Altıntaş'ın 15 Temmuz'da FETÖ'nün İstanbul ve Ankara'da düzenlediği darbe girişimi sırasında yaptıkları ise dikkati çekti.



Saldırganın 15 Temmuz'da görevli olduğu Diyarbakır'da iki günlük yasal izin kullandığı iddia edildi.





