Saldırının ardından soruşturmayı Türk yetkililerle birlikte yürütmek üzere yaklaşık 18 kişiden oluşan bir Rus heyeti Ankara'ya geldi.



Esenboğa Havalimanı'na inen uçakta, bir savcı, iki güvenlik ateşesi, Acil Durum Bakanlığı yetkilileri, adli tıp yetkilileri ve psikologlardan oluşan yaklaşık 18 kişi olduğu öğrenildi.



18 kişilik Rus heyeti, suikast ile ilgili soruşturmayı Türk yetkililerle birlikte yürütecek. Kaynak : İHA