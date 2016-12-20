Rus Büyükelçiyi öldüren polis otelde hazırlanmış!

Dün akşam 20:00 civarında Ankara'da Rus büyükelçiyi hedef alan suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ın rapor alarak işe gitmediği belirlendi.



SUİKAST PLANI OTELDE HAZIRLANDI!



Mert Altıntaş'ın saldırının meydana geldiği Çağdaş Sanatlar Merkezi'nin hemen arka bitişiğinde bulunan bir otele yerleştiği, otel odasında suikast planı yaptığı değerlendiriliyor.



TRAŞ OLUP ÇIKTI!



Mevlüt Mert Altıntaş'ın, akşam saatlerinde kaldığı otelde traş olup, takım elbise giyip kravat taktıktan sonra yaya olarak Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne geçtiği öğrenildi.



FİRARİ FETÖ'CÜNÜN EVİNDE KALIYORDU



Rus Büyükelçi'ye suikast düzenleyen Mevlüt Mert Altıntaş'la ilgili önemli detaylar ortaya çıkıyor.



Katilin, daha önce Today's Zaman'ın Ankara temsilciliğini yapan firari FETÖ'cü Abdullah Bozkurt'un evinde kaldığı tespit edildi.

