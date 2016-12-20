Rus Büyükelçiliği'nde güvenlik önlemleri artırıldı

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesin ardından Rusya Federasyonu’nun Ankara’daki Büyükelçiliğinde güvenlik önlemleri artırıldı.
Rusya Elçiliği'nde saldırının ardından Rus bayrağı yarıya indirildi. Ankara'da yaşayan bazı Rus vatandaşları elçiliğe karanfil bıraktı.
Rus vatandaşlarının üzerlerinin aranması dikkat çekti. Rus Büyükelçiliği'nde hizmetler durdurulurken personel hariç kimsenin alınmadığı öğrenildi.
Rus Büyükelçiliği'ne karanfil bırakan Rus vatandaşları, saldırının Türkiye-Rusya ilişkilerini bozamayacağını söylediler. Kaynak : İHA