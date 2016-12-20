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Rus Büyükelçi'ye suikast soruşturmasında 6 gözaltı!

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili olarak 6 kişi gözaltına alındı.

Güncel / 20 Aralık 2016 Salı 20:20
Rus Büyükelçi'ye suikast soruşturmasında 6 gözaltı!

Rus büyükelçiye suikast düzenleyen polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş, mezun olduğu İzmir'deki Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu'nda okuduğu yıllarda bağlantıda olduğu ve aynı okulun yemekanesinde çalışan Süleyman Ergen ile birlikte toplam 6 kişi daha gözaltına alınarak soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderildi.

2014 yılında Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu'nun yemekhanesindeki görevinin ardından Süleyman Ergen'in bir sürücü kursunun ortağı olduğu öğrenildi. 3 gün önce yapılan FETÖ operasyonunda Ergen'in bazı akrabalarının da gözaltına alındığı öğrenildi. Kaynak : DHA

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