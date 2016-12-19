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Rus Büyükelçi'ye saldırıda flaş gelişme

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş’ın memleketi gözaltılar başladı.

3. Sayfa / 19 Aralık 2016 Pazartesi 22:17
Rus Büyükelçi'ye saldırıda flaş gelişme

Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'a suikast düzenleyen Mevlüt Mert Altıntaş'ın Aydın'ın Söke ilçesinde gözaltına alınan baba İsrafil, anne Hamidiye ve kız kardeşi Seher Altıntaş'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi, Söke polisi tarafından gözaltına alındı. Söke Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı'nın yönettiği ilçedeki operasyon sonucu gözaltına alınan 5 kişi, kimlik tesbitlerinin ardından Aydın Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Saldırgan Altıntaş'ın yakınlarının sabah saatlerinde Ankara'ya götürülerek burada sorgulanacağı öğrenildi.

BİLGİSAYAR İLE TELEFONLARA EL KONULDU

Bu arada Altıntaş ailesinin evinde yapılan aramalarda bilgisayarlara, cep telefonlarına el konuldu. Onlarında yine soruşturmayı lürüten ekip tarafından inceleneceği belirtildi.
Kaynak : İHA

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