Rus Büyükelçi'nin berberi: Korumasız eşiyle birlikte gelirdi, çok sakin birisiydi

Olayın ardından polis Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin bulunduğu Çankaya İlçesi Ayrancı semti Karyağdı Sokak'taki büyükelçilik önünde yoğun güvenlik tedbirleri aldı. Karyağdı Sokağı girişli çıkışlı barikatlarla kapatan polis, aynı sokak üzerinde evi olan vatandaşları da evlerine polis kontrolünde gönderiyor. Suikast sonucu öldürülen büyükelçi Karlov'un aynı sokakta 2 yıldır kendisini traş eden berberi Alper Kocaoğlu, büyükelçi ve eşiyle olan diyaloglarını Doğan Haber Ajansı muhabirine anlattı.



Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne yaklaşık 200 metre mesafede aynı sokakta hizmet veren Ünsa Berber Salonu'nun sahibi Alper Kocaoğlu, büyükelçi Karlov'un 2 yıldır kendisine tıraş olmaya yakın koruma almadan eşi Marina Karlov ile birlikte rahat bir şekilde gelip gittiğini söyledi. Berber Kocaoğlu, 'Andrey bey, çok sakin bir kişiliğe sahipti, çok iyi Türkçe bilmediği için daha çok eşiyle sohbet ederdik, eşinin Türkçesi oldukça iyiydi. Eşi Marina hanım konuştuklarımızı Rusyaça'ya çevirir, Andrey bey ile konuşurduk. Olayı duyduğum anda şok oldum ve çok üzüldüm' diye konuştu.



Bu arada büyükelçi Karlov'un cesedinin otopsi için dün gece getirildiği Ankara Keçiören Adli Tıp Kurumu'nda Rusya'dan gelecek adli tıp uzmanları için bekletildiği belirtildi.