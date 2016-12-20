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Rus Büyükelçi Karlov'un naaşı Moskova'ya getirildi

Karlov'un naaşını taşıyan uçağı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov karşıladı.

Siyaset / 20 Aralık 2016 Salı 22:04
Rus Büyükelçi Karlov'un naaşı Moskova'ya getirildi
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Uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un naaşı Moskova'ya getirildi.

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen devlet töreniyle Moskova'ya uğurlanan Karlov'un naaşını taşıyan uçağı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Vnukovo Havalimanı'nda karşıladı.



Çavuşoğlu, burada Karlov'un eşi ve annesine taziyelerini iletti.

Karlov'un naaşı Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen devlet töreniyle Moskova'ya uğurlanmıştı. Törene, hükümeti temsilen Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanlığı adına da Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız katılmıştı.

Konuşmaların yapılmasının ardından, Karlov'un naaşı askeri kıta eşliğinde uçağa taşınmıştı.



Kaynak : AA

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