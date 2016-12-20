Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda!

ABD'de dün açıklanan hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksinin (PMI) aralıkta 53,4'e gerileyerek son üç ayın en düşük seviyesine işaret etmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed), sistematik öneme sahip büyük Amerikan bankalarına ilk kez belirli risk göstergelerini kamuoyuyla paylaşma zorunluluğu getirmesi piyasaların önemli gündem maddeleriydi. Bu gelişmeler ve Fed Başkanı Janet Yellen'ın dün akşamki konuşmasında para politikalarına ilişkin yeni bir söylemde bulunmaması sonrasında Dow Jones ve S&P 500 endeksi yüzde 0,20, Nasdaq endeksi yüzde 0,37 yükseldi, dolar endeksi ise 103'ün üzerinde dengelendi.



Avrupa tarafında, dün Almanya'da açıklanan Ifo endekslerinin beklentilerden iyi gelmesinin ardından DAX endeksi yüzde 0,20 değer kazanırken, avro/dolar paritesi gelen tepki alımlarının sınırlı kalmasıyla düşüş eğilimini sürdürerek 1,04'ün altına geriledi. Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 yükselirken, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,22 geriledi.



Bugün, Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmezken, gelecek dönem ekonomiye yönelik beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 yükselerek son bir yılın zirvesine çıkarken, dolar/yen paritesi ise yüzde 0,6 artış kaydetti. Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,9 azalışla yaklaşık iki ayın en düşük seviyesine indi.



Yurt içinde, bugünkü TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararının piyasaların odak noktasında olduğu belirtiliyor. Analistler, dün akşam Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesi sonrasında piyasalarda oluşabilecek negatif etkinin taraflardan gelen sağduyulu açıklamalarla sınırlanacağını kaydederek, BIST 100 endeksinin 77.700 seviyesinin direnç, 76.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu dile getirdi.



AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre, ekonomistlerin çoğunluğu TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında (politika faizi) ve marjinal fonlama oranında (faiz koridorunun üst bandı) artış bekliyor. Ankete katılan 22 ekonomistin 14'ü yüzde 8 olan politika faizinde 25 ila 50 baz puan artış olacağını öngörürken, yüzde 8,50 olan faiz koridorunun üst bandında 25 ila 50 baz puan artış olacağını tahmin eden ekonomist sayısı 15 oldu.



Ayrıca, ekonomistlerin 20'si yüzde 7,25 olan faiz koridorunun alt bandında değişiklik beklemezken, 2 ekonomist ise 25 baz puan artış olacağı tahmininde bulundu. Geçen ayki PPK toplantısında politika faizi yüzde 8 ve faiz koridorunun üst bandı da yüzde 8,50'ye çıkarılırken, faiz koridorunun alt bandı yüzde 7,25'te sabit bırakılmıştı.



Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:



10.00 Almanya, kasım ayı ÜFE



12.00 Avro Bölgesi, ekim ayı cari işlemler dengesi



14.00 Türkiye, TCMB PPK kararı



Kaynak : AA