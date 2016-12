Piyano ve gitarın uyumu müzikseverleri hayran bıraktı

Konserin ilk bölümünde J. Thompson'dan “Çanlar Çalıyor, Gün Doğarken, Balerin & Prenses, Pamuk Toplayan Parmaklar, Mavi Tuna, Balo”, Barış Manço'dan “Arkadaşım Eşek, O. Helen'den “İlk Valse, C. Czerny'den “Op. 599 No. 40”, A. E. Müller'den “Andantino No. 5”, J. Burgmüller'den “Tarantella Op.100 nr. 20, Pastoral Op. 100 nr. 3”, P. I. Tchaikovsky'den “Italiansong Op. 39 nr. 15”, “R. Schumann'dan “WilderReiter Op. 68 nr. 8”, F. Schubert'ten “Valse Op.18 nr. 6 si minör”, H. Purcell'den “Air re minör”, M. Mussorgskij'den “Un Larme Op. Post 70 nr. 18”, F. Chopin'den “Valse la minör” eserlerini seslendirildi.







İkinci bölümde ise Robert de Visee'den “Minuett&Bourêe”, MauroGiuliani'den “Etudeno. 1- 2”, LeoBrouwer'den “Etude I,II,III”, Francisco Tarrega'den “Estudio in e-minör”, Stephan Rak'tan “Romance”, “J.S. Bach'tan “Prelude BWV 999 do minör”, L. Schytte'den “Etude Op. 68 No. 2”, Beethoven'dan “Sonatina Fa majör 1. Bölüm”, S. Prokofiev'den “Op. 65 No. 1 Morning”, A.E. Müller'den “Andante no. 9”, W.A.Mozart'tan “Allegro KV 1c”, J.Burgmüller'den “Arabesque Op. 100 No. 1”, J.Haydn'den “German Dance Hob. IX 22 Sol majör”, E.Breslauer'den “Valse Op. 46 nr. 25”, O. Helen'den “İlk Valse”, Ziya Aydıntan'dan “Bebeğin Dansı”, J. Thompson'dan “The Man on theFlying Trapeze”, L. Mozart “Menuet Re majör”, M.Praetorius'tan “OldGermanDance”, P.I.Tchaikovsky'den “Napoliten Op. 39 No. 17”, Fr.Kuhlau'dan “Sonatin Allegro &Vivace Op. 55 No.1” eserleri müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Kaynak : İHA