Öldürülen Rus Büyükelçi Karlov'a devlet madalyası

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Büyükelçi Andrey Karlov'un görev başındayken hayatını kaybettiğini belirterek büyükelçinin devlet madalyası ile ödüllendirilmesi için talimat verdiği aktarıldı.



Putin, “Bu saldırı, Suriye'deki barış sürecinin yanı sıra Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkinin sonlandırılmasını amaçlayan kesinlikle bir provokasyondur. Buna yalnızca teröre karşı mücadelenin arttırılmasıyla cevap verilebilir” dedi.



Kaynak : İHA