O polise FETÖ soruşturması

CNN Türk canlı yayınında Ahmet Hakan'ın sunumuyla ekrana gelen Tarafsız Bölge programında, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'ne düzenlenen silahlı saldırı değerlendirildi.



FETÖ ŞÜPHELİSİ



Programın konuğu olan Yaşar Hacısalihoğlu, elçiyi öldüren polis hakkında önemli bir bilgiyi açıkladı.



Hacısalihoğlu; saldırgan polisin, soruların çalınmasıyla ilgili yürütülen FETÖ soruşturmasında şüpheli olarak ifade verdiğini bildirdi.



FİRARİ FETÖ'CÜNÜN EVİNDE KALIYORDU



Rus Büyükelçi'ye suikast düzenleyen Mevlüt Mert Altıntaş'la ilgili önemli detaylar ortaya çıkıyor.



Katilin, daha önce Today's Zaman'ın Ankara temsilciliğini yapan firari FETÖ'cü Abdullah Bozkurt'un evinde kaldığı tespit edildi.



