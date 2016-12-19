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O polise FETÖ soruşturması

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'ni öldüren polisin, soruların çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturmada şüpheli olduğu ortaya çıktı.

Güncel / 19 Aralık 2016 Pazartesi 23:33
O polise FETÖ soruşturması
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CNN Türk canlı yayınında Ahmet Hakan'ın sunumuyla ekrana gelen Tarafsız Bölge programında, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'ne düzenlenen silahlı saldırı değerlendirildi.

FETÖ ŞÜPHELİSİ

Programın konuğu olan Yaşar Hacısalihoğlu, elçiyi öldüren polis hakkında önemli bir bilgiyi açıkladı.

Hacısalihoğlu; saldırgan polisin, soruların çalınmasıyla ilgili yürütülen FETÖ soruşturmasında şüpheli olarak ifade verdiğini bildirdi.


FİRARİ FETÖ'CÜNÜN EVİNDE KALIYORDU

Rus Büyükelçi'ye suikast düzenleyen Mevlüt Mert Altıntaş'la ilgili önemli detaylar ortaya çıkıyor.

Katilin, daha önce Today's Zaman'ın Ankara temsilciliğini yapan firari FETÖ'cü Abdullah Bozkurt'un evinde kaldığı tespit edildi.

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