Avrupa’ya yasa dışı yollarla gitmek için yola çıkan Afganistan uyruklu 3 kişi ’Münih’ diye, Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde bırakıldı.
Afganistanlı kaçakları 'Burası Münih' diyerek, Hayrabolu'nun Kurtdere Mahallesi'ne bırakan insan tacirleri kaçtı.
Kaçak göçmenleri yolda görenlerin ihbarı ile gelen Hayrabolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 3 Afganistanlı şahsı yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen 3 kaçak, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak : İHA