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Münih diye Hayrabolu'ya bırakıldılar

Avrupa’ya yasa dışı yollarla gitmek için yola çıkan Afganistan uyruklu 3 kişi ’Münih’ diye, Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde bırakıldı.

3. Sayfa / 20 Aralık 2016 Salı 11:15
Münih diye Hayrabolu'ya bırakıldılar

Afganistanlı kaçakları 'Burası Münih' diyerek, Hayrabolu'nun Kurtdere Mahallesi'ne bırakan insan tacirleri kaçtı.

Kaçak göçmenleri yolda görenlerin ihbarı ile gelen Hayrabolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 3 Afganistanlı şahsı yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 3 kaçak, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Kaynak : İHA

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