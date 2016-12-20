MHP Genel Başkanı Bahçeli: Katilin polis olması kuşkulu ve ibretlik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Bahçeli, şunları kaydetti:



'İnancım odur ki Türkiye-Rusya Federasyonu arasındaki ilişkiler terörizme kurban edilmeyecek kadar köklü, kalıcı ve derindir. Bu nedenle iki ülke arasındaki diyalogların sağduyu, sabırlı ve karşılıklı çıkarlara saygı çerçevesinde idame ve idaresine riayet gösterilmelidir. Rus Büyükelçi'yi sırtından vuran katilin eğer varsa bağlantıları, kim ya da kimler tarafından devşirilip kullanıldığı her yönüyle açığa çıkarılmalıdır.'



Bahçeli, "Katilin polis olması kuşkulu ve ibretliktir" ifadelerini kullandı.

