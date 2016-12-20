Mesanesinden 1 kiloluk tümör, 300 gramlık taş çıktı

40 yıldır felçli olan ve yürüyemeyen F.A. adlı kişi, ağrılar sebebiyle SB-ODÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniğine başvurdu. Yapılan tetkik ve değerlendirmeler sonucunda alt karın duvarında oldukça büyük bir kitle tespit edildi. Kitlede ayrıca karın duvarını tutan yaklaşık 30 cm uzunluğunda ve 1 kg ağırlığında mesane kanseri belirlendi. Bunun üzerine ameliyata alınan F.A.’nın karnından 300 gram ağırlığında taş, mesane kanserini ortadan kaldırmak için karın kaslarını adeta yüzerek mesane kitlesi de çıkarıldı.



Ameliyat gerçekleştiren Ordu Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erdal Benli, şu bilgileri verdi: “Yapılan tetkiklerde hastanın alt karın bölgesinde ileri düzeyde büyük bir kitle saptandı. Hasta ve yakınları bunun farkında değildi. Hasta bu kitleyi karın şişliğine bağlıyordu. Kitle, hastanın anestezi hazırlığı sırasında bile hızla büyüyordu. Hastaya durum anlatıldı ve bu vakanın çok nadir görüldüğü ve olası riskleri paylaşıldı. Ancak hasta üroloji ekibine güvendi. Başka bir hastaneye gitse bile hiç kimse bu hastaya dokunmazdı. Çünkü vaka birçok üroloji doktorunun hayatında hiç görmediği kadar nadir görülen bir durumdur. Gerekli hazırlık sonucu üroloji ekibi olarak yaklaşık 7 saat süren cerrahi operasyonla resmen kitleyi karın kaslarından, kemikten kazıyarak çıkardık. Mesanesi alındı, hastaya özel durumdan dolayı idrar çıkışı karına taşındı. Hasta şu an oldukça iyi. Yara yeri iyileşmesi ile ilgili sorunları çözülerek kısa zamanda taburcu edilecektir."



Hasta F.A. ise sadece hissettiği ve dikkate almadığı bir ağrı ile kliniğe geldiğini ancak geçirdiği operasyon sonrası vücudundan çıkan dev kitlenin ardından kendisini kuş gibi hafif ve yeniden doğmuş gibi hissettiğini ifade etti.



Bu dev kitleyi nasıl vücudunda taşıdığına ise halen inanamadığını belirten F.A., operasyonu gerçekleştiren SB-ODÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi üroloji, genel cerrahi ve anestezi doktorlarına teşekkür etti. Kaynak : İHA