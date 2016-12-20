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Mahkeme başkanı bile dayanamadı

Bolu’da 30 yaşındaki zihinsel engelli Erhan Gümüş’ü işkence yaparak öldüren Ömer Şancı (32), Gökhan Çakır (34) ve Ömür Baltacıoğlu (48) bugün görülen duruşmalarında işledikleri cinayeti soğuk kanlılıkla anlattılar. Zanlılar ifadelerinde öldürdükleri gence önce işkence yaptıklarını sonra boğazını kestiklerini ifadeler etitler.

3. Sayfa / 20 Aralık 2016 Salı 17:50
Mahkeme başkanı bile dayanamadı

Bolu'da Şubat ayında zihinsel engelli Erhan Gümüş isimli vatandaşı ormanlık alana götürerek öldüren Ömer Şancı, Gökhan Çakır ve Ömür Baltacıoğlu'nun Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına başlandı. Yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye götürülen 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemede işledikleri cinayeti kan donduran ifadelerle anlattılar.

Duruşmada ifade veren zanlılardan Ömür Baltacıoğlu, suçlamaları kabul etmediğini ve sadece Erhan Gümüş'ün gömülmesine yardım ettiğini belirterek şunları söyledi; “Gökhan, ormanda Erhan'ın pantolonunu yarıya kadar indirip mahrem yerlerinde ki tüylerini yaktı. Ömer de, Erhan'ın kafasına sert bir şekilde tekme attı. Ben de ağzına viski döktüm. Viski döktükten sonra ağzından kan fışkırdı. Gökhan cebinden kendine ait bir bıçak çıkarıp bana verdi. Boğazına bir kesik attım fakat derin değildi. Benim kesemediğimi söyleyen Ömer, bıçağı elimden alıp şahdamarına kadar kesti. Olaylar 2 Şubat gecesi olmuştu. 19 Şubat günü bıraktığımız yerden alıp gömmeye karar verdik. Kıyafetlerini çöpe attık. Gömmek için cesedi soyduk ve cenin pozisyonunda toprağa gömdük.”



CESEDE CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI
Duruşmada, Ömer Şancı hakkında Erhan Gümüş'ün cesedine cinsel istismarda bulunduğu iddiasına karşı mahkeme başkanı '17 gün sonra gidip de bir ölüye cinsel istismarda bulunacak kadar alçalmış olamazsınız herhalde' diyerek tepki gösterdi.



'ADALET YERİNİ BULACAK'
Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ardından Erhan Gümüş'ün kardeşi Zekeriya Gümüş açıklama yapak şu ifadelerde bulundu; “Adalet yerini bulacak inanıyorum. Bunların yanına kalmayacak. Çok üzüldük ama dimdik ayaktayız. Ne olursa olsun zihinsel engelliydi. Ölüm hepimizin gideceği yer ama ben bu şekilde ölümü hak ettiğini düşünmüyorum kardeşimin. En ağır ceza alacaklarına inanıyorum. Adalet yerini bulsun istiyorum” ifadelerini kullandı. Kaynak : İHA

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