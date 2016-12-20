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Kılıçdaroğlu: Terörle mücadele ciddi bir iştir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Terörle mücadele ciddi bir iştir" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri terörist cenazesine katılan CHP'li vekilleri hatırlattı.

Siyaset / 20 Aralık 2016 Salı 13:34
Kılıçdaroğlu: Terörle mücadele ciddi bir iştir
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde terörle mücadele konusu vardı.

CHP lideri 'Terörü besleyen finans kaynaklarını mutlaka kurutmak gerekiyor. Nereden besleniyorlar diye sorulmalı. Terörle mücadele etmek bilgi işidir, liyakat işidir. Siz devlette liyakatı tamamen çökertirseniz terörle mücadele edemezsiniz.' dedi.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri CHP'li vekiller Gamze Akkuş İlgezdi ve Sezgin Tanrıkulu'nu getirdi. Rezidans ve yolsuzluk iddialarıyla gündemden düşmeyen CHP'li İlgezdi, teröristin cenazesinde gözyaşları dökerken objektiflere takılmıştı. Teröristin cemevinden kaldırılan cenazesine CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu da katılmıştı.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Sezgin TanrıkuluKemal KılıçdaroğluTerörle MücadeleGamze Akkuş İlgezdi


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