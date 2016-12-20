Kılıçdaroğlu: Terörle mücadele ciddi bir iştir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde terörle mücadele
konusu vardı.
CHP lideri 'Terörü besleyen finans kaynaklarını mutlaka kurutmak gerekiyor. Nereden besleniyorlar diye sorulmalı. Terörle mücadele etmek bilgi işidir, liyakat işidir. Siz devlette liyakatı tamamen çökertirseniz terörle mücadele
edemezsiniz.' dedi.
Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri CHP'li vekiller Gamze Akkuş İlgezdi ve Sezgin Tanrıkulu
'nu getirdi. Rezidans ve yolsuzluk
iddialarıyla gündemden düşmeyen CHP'li İlgezdi, teröristin cenazesinde gözyaşları dökerken objektiflere takılmıştı. Teröristin cemevinden kaldırılan cenazesine CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu
da katılmıştı.