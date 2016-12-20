Karlov, devlet töreniyle uğurlandı

Uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un naaşı Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen devlet töreniyle Moskova'ya uğurlandı.



Törene, hükümeti temsilen Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ katıldı. Törende en üst kademe dışişleri bakanlığı yetkilileri de hazır bulundu.



Karlov'un ailesi ve büyükelçilik yetkililerin de katıldığı tören saygı duruşuyla başladı. Hükümet adına konuşmaların yapılmasının ardından, Karlov'un naaşı askeri kıta eşliğinde uçağa taşındı.







Büyükelçi Karlov'un ailesi de cenazeyle başkent Moskova'ya hareket etti.

