İçerde dizisinde ayrılık! 15. bölümde...

Ay yapım imzalı İçerde dizisinde Sarp ve Mert'in hikayesi izleyiciden tam not almaya devam ediyor.



Dizinin dün akşam yayınlanan 14'üncü bölümü (son bölümü) ile reyting sıralamasında zirveyi kaptırmadı.



Öte yandan İçerde 15. yeni bölüm fragmanı merakla beklenirken, 'Avukat' karakterine hayat veren başarılı oyuncu Emre Erçil, diziye veda etti.



İÇERDE'DE 14. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



'Yusuf Müdür'ün vurulduğu ve 'Sarp'ın "Müdürüm ölmeyeceksin, aç gözlerini" diye bağırdığı sahne izleyenleri ekran başına kilitledi. Bölümün finalinde vurulan 'avukat' rolündeki Emre Erçil diziden ayrıldı.









Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı, senaryosunu Ertan Kurtulan ve Toprak Karaoğlu'nun kaleme aldığı 'İçerde' dizisi, yeni bölümü ile 26 Aralık Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de ekrana gelecek.







DİZİNİN KADROSU



Uluç Bayraktar'ın yönetmenliğini yaptığı Ertan Kurtulan'ın senaryosunu yazdığı İçerde'nin oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Bensu Soral, Nihal Koldaş gibi isimler bulunuyor.



