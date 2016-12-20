FETÖ operasyonun 20 tutuklama

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Malatya merkezli, Adıyaman ve Gaziantep'teki eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 27 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi, 3'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.



FETÖ'nün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları belirtilen eski eski polislerden 20'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.



Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 14 Aralık'ta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Malatya, Adıyaman ve Gaziantep'teki adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş görevden uzaklaştırılan 27 polis gözaltına almıştı. Kaynak : AA