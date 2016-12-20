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FETÖ'nün 120 'mahrem abisi'ne gözaltı kararı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Konya merkezli 30 ilde örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığına yerleştirdiği askeri personelin 'mahrem abileri' oldukları öne sürülen 120 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

3. Sayfa / 20 Aralık 2016 Salı 09:07
FETÖ'nün 120 'mahrem abisi'ne gözaltı kararı

Konya'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Konya merkezli 30 ilde örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığına yerleştirdiği askeri personelin 'mahrem abileri' oldukları iddia edilen 120 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY faaliyetlerine iştirak edenlere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, örgütle bağlantısı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Konya merkezli 30 ilde örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığına yerleştirdiği askeri personelin 'mahrem abileri' oldukları öne sürülen 120 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelileri yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, eş zamanlı operasyon gerçekleştiriyor. Kaynak : AA

İl Emniyet MüdürlüğüHava KuvvetleriCumhuriyet


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