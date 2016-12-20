FETÖ elebaşı bir ay önce intihar fetvası vermiş

FETÖ elebaşı FEtullah Gülen bir ay önceki konuşmasında intihar fetvası verdiği ortaya çıktı. Teröristbaşı, yaptığı konuşmada, fedai türü intihar eylemlerinin dinen caiz olmadığını ancak hizmet (terör örgütü) için herşeye katlanmaya razı olunması gerektiğini söylüyor. Gülen'in talimatından sonra FETÖ'nün canlı bombası ilk terör eylemini Ankara'da yapmış oldu.



Rus büyükelçiye suikastta tüm izler FETÖ'ye çıkıyor. Diğer taraftan FETÖ elebaşının bir ay kadar önce fedai türünden intihar eylemeleri için izin verdiği ortaya çıktı.



1 AY ÖNCE CANLI BOMBA TALİMATI VERDİ



Gülen'in yaptığı konuşmada, fedai türü intihar eylemlerinin dinen caiz olmadığını ancak hizmet (terör örgütü) için herşeye katlamaya razı olunması gerektiğini söylüyor. Hizmetin (terör örgütü) selameti için bu tür eylemler yapılabileceğini söyleyen FETÖ elebaşı, bu meselenin istişare edilmesi gerektiğini ve ahengi bozmamak için bu tür kabul edilmemesi mümkün olmayan tavırların kabul edilmesi gerektiğini söyleyerek canlı bomba talitatı vermektedir.



İŞTE TERÖRİSTBAŞININ O ALÇAK TALİMATI;



Eğer benimle hizmete bir zarar gelecekse ve benim kendimi yok etmem bu iş için, benim müesseselerime zarar gelmemesi için bir yol ise, ben buna razıyım. Küfürden sonra en büyük günahtır ama ben buna bile katlanmaya razıyım. İşte bunun daha ilerisinde ne türlü şeylere razı olabileceğimi ''siz tahmin edebilirsin.'



ALLAH'I VE PEYGAMBER'İ KİRLİ İŞLERİNE ALET ETTİ



''Ben böyle bir içtihadı hatalı görmekteyim, yanlış bir içtihattır. Ama bu da bir histir. Bir düşüncedir. Bir mülahazadır. Bunu da sormuştum ben. Yani çıkıp bir binanın köşesinden kendimi aşağı atayım mı? Hizmetin selametin adına buna 'evet' diyebilir misiniz? Hizmet için her şeye katlanmaya razıyız Allah'ın inayet ve keremiyle… İntihar etmenin ne büyük günah olduğunu ben Allah'ımdan Peygamber'imden öğrenmiştim. Ama muhal farz eğer böyle bir şey düşünülecekse, düşünülürse bu hizmete karşı ve sizin korunmanıza karşı yapılır. Eğer yapılacaksa böyle bir fedailik, çarparız kendimizi ateşe ve yok oluruz. Arkadaşlarımız eğer buna kadar biz istişare ediyorsak, bu meseleyi de istişare etmelidirler. Ahengi bozmamak için kabul edilmez bu tavırları, Allah için kabul etsinler''



