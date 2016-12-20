Fethullah Gülen: Bizim yaptığımızı söylemeleri gülünç

TSK'nın içindeki FETÖ'cü subayların kalkıştığı kanlı darbe girişimi sonrası, darbenin bu örgüt tarafından yapıldığı ortadayken yalan söyleyen 'Bizim yaptığımızı söylemeleri gülünç' diyen Gülen teröristi, FETÖ'cü polisin suikasti sonrası yine aynı yalana başvurdu.



'SUİKASTÇİ BİZDEN DEĞİL'

Gülen, suikasti yapan polisin FETÖ bağlantıları için 'Kötü güvenlik önlemlerini örtbas etme amaçlı gülünç bir çaba' dedi.



Gülen'in Fransız haber ajansı AFP'de yer alan açıklaması şöyle:



CEMAATÇİLERİN EMNİYETTEN TEMİZLENMESİNE BAĞLADI

'Bu iğrenç terör saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyorum. Türk ve yabancı uzmanlar, güvenlik ve terörle mücadele çabalarının, Türk hükümetinin yüzlerce terörle mücadele polisini ataması, pek çoğunu ise 2014'ten bu yana görevden alması ve tutuklanması nedeniyle kötüleştiğine işaret ediyor.



'BU EYLEM ATEŞE KÖRÜKLE GİDİLMESİDİR'

Bütün bir ulusu temsil eden bir büyükelçinin vurulduğu bu aşağılık eylem, yalnızca çok sayıda cana mal olan ve pek çok insanın da evleri terk etmesine neden olan Suriye krizinin büyümesi için ateşe körükle gidilmesidir.'

